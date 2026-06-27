BNDES e MCTI farão aporte de r$ 640 mi na Embrapii para apoiar pesquisa em inovação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) vão aportar R$ 640 milhões na Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), para apoiar projetos estruturantes de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de acordo com modelo que envolve a cooperação entre empresas e ICTs credenciadas como unidades Embrapii, informou a instituição.

Do valor total, R$ 440 milhões virão do ministério, com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), e R$ 200 milhões do BNDES.

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"Esses recursos que anunciamos permitirão à Embrapii ampliar o número de projetos de inovação em empresas brasileiras, fortalecendo cadeias produtivas e contribuindo com a industrialização brasileira, em bases sustentáveis, tecnológicas e inclusivas. Além disso, serão credenciados novos Centros de Competência Embrapii, para fomentar o desenvolvimento de tecnologias de fronteira em áreas como hidrogênio verde, inteligência artificial e minerais críticos e estratégicos", destacou a ministra do MCTI, Luciana Santos.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação impulsionam a capacidade do Brasil de competir, produzir e liderar em setores estratégicos.

"Com este aporte conjunto, estamos fortalecendo a conexão entre empresas e instituições de ciência e tecnologia para transformar conhecimento em soluções, aumentar a produtividade da indústria e gerar empregos de qualidade. O desenvolvimento passa pela inovação e nosso papel é ampliar os instrumentos e os recursos que permitam que ela aconteça em escala", afirmou Mercadante.