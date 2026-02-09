Leia a última edição
Economia

ECONOMIA

BNDES aprova R$ 9,2 bi para duplicação e melhorias em rodovias do Paraná

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 13:53:00 Editado em 09.02.2026, 14:00:46
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta segunda-feira, 9, ter aprovado um financiamento de R$ 9,2 bilhões para a concessionária de rodovias EPR Iguaçu S.A.. Os recursos são destinados a investimentos em melhorias e na duplicação de rodovias do oeste e sudoeste do Paraná.

"O financiamento foi estruturado na modalidade project finance limited recourse, contando com R$ 8,6 bilhões proveniente de emissão de debênture - a maior emissão de debêntures incentivadas de 2025 - coordenada pelo BNDES, e R$ 605 milhões de financiamento na linha Finem", explicou o BNDES, em nota distribuída à imprensa.

Estão previstas obras em 662 quilômetros de rodovias das regiões oeste e sudoeste do estado (BR-163, BR-277, PR-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483), incluindo as pontes Tancredo Neves, da Amizade e a nova Brasil - Paraguai, que integram o Lote 6 das Rodovias Integradas do Paraná, informou o banco de fomento. Um trecho de 462 quilômetros receberá investimentos em duplicação de pista.

O projeto prevê ainda a construção de dois novos contornos urbanos nos municípios de Lindoeste e Marmeleiro, implantação de área de escape, viadutos, 31,4 quilômetros de faixas adicionais, 87,1 quilômetros de vias marginais, 38 passarelas, 131 melhorias de acessos, 134 pontos de ônibus, ciclovias, barreiras acústicas, passagens de fauna e caixas de produtos perigosos, além da recuperação e manutenção do trecho concedido.

