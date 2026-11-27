O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou limite de crédito de R$ 58 milhões para a Start Química, fabricante de produtos de limpeza doméstica, profissional e industrial e de cuidados pessoais com sede em Uberlândia (MG). Os recursos poderão ser utilizados na aquisição de máquinas, equipamentos e materiais industrializados, entre outros itens, para as unidades fabris da empresa.

O financiamento foi aprovado no âmbito da linha BNDES Máquinas e Serviços e terá prazo de utilização de dois anos, prorrogável por mais 12 meses.

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Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o crédito permitirá a modernização e a expansão da capacidade produtiva da companhia.

A Start Química integra o Grupo Lima & Pergher e foi fundada em 1987. A empresa possui mais de 20 marcas e um portfólio superior a 2.500 produtos, com atuação predominantemente no mercado nacional.

Nos últimos anos, vem investindo na ampliação da capacidade produtiva, na automação de processos e na modernização de suas instalações industriais em Uberlândia.