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BNDES aprova R$ 300 mi em financiamento para Electrolux investir em IA e eficiência energética

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o financiamento de R$ 300 milhões para o plano de pesquisa, desenvolvimento e inovação de tecnologias da Electrolux por meio do programa BNDES Mais Inovação. As novas tecnologias focam no menor gasto de energia e no uso da inteligência artificial.

De acordo com o BNDES, o projeto da multinacional sueca prevê o desenvolvimento de tecnologias a serem incorporadas a 26 novos produtos no Brasil, entre geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, fornos, air fryers e cafeteiras, purificadores de água, além de aspiradores de pó e robôs aspiradores.

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As atividades serão conduzidas pelo centro de PD&I da Electrolux em Curitiba (PR), com apoio das unidades de São José dos Pinhais (PR) e Manaus (AM).

O projeto prevê a integração de soluções de inteligência artificial para controle inteligente de temperatura e umidade, desenvolvimento de soluções para redução de consumo e aumento de eficiência energética, além do desenvolvimento de tecnologias inéditas no Brasil. Em refrigeradores, por exemplo, os ganhos esperados incluem redução de até 40% no consumo de energia elétrica, diminuição de até 4 decibéis (dB) no ruído e prolongamento da vida útil dos alimentos armazenados em até 70%.

"Este investimento de R$ 300 milhões simboliza parte da nossa visão para os próximos anos: entregar aos lares brasileiros produtos cada vez mais inteligentes, eficientes e alinhados às exigências ambientais do planeta", afirmou Eduardo Mello, CEO do Electrolux Group América Latina, em nota.

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O BNDES destacou que a operação reforça o compromisso do banco com a neoindustrialização do País, fomentando o desenvolvimento tecnológico e a sustentabilidade no setor de eletrodomésticos.

"Este projeto está relacionado com o desenvolvimento da indústria com tecnologia de ponta e de produtos mais eficientes e econômicos para a casa dos brasileiros. A operação também envolve uma maior capacidade de exportação dos eletrodomésticos produzidos aqui", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, também em comunicado.

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ELECTROLUX/IA/INVESTIMENTO/BNDES/FINANCIAMENTO/APROVAÇÃO
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