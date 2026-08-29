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BNDES aprova R$ 25 milhões para fornecedora do SUS instalada em Goiânia

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 25 milhões para a Scitech Produtos Médico, fabricante de dispositivos médicos instalada em Aparecida de Goiânia, em Goiânia, Goiás. Segundo o banco, os recursos fazem parte do programa BNDES Fornecedores SUS e serão destinados ao fornecimento de equipamentos ao Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de aumentar a liquidez da empresa.

A Scitech produz dispositivos utilizados nas áreas de cardiologia intervencionista, endovascular periférico, endocirurgia e endoscopia. Entre os itens fabricados pela empresa estão: stents coronários e vasculares, cateteres, partículas de embolização e vários acessórios de uso médico.

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O novo financiamento dá continuidade ao vínculo da empresa com o programa, que condiciona a concessão do crédito à realização de vendas ao SUS em valor correspondente aos recursos liberados. Em 2025, conforme o banco, a Scitech contratou R$ 20 milhões e comprovou ao BNDES vendas ao SUS superiores ao valor do crédito.

"O financiamento aprovado pelo BNDES fortalece a plataforma produtiva de dispositivos médicos nacional, contribuindo para melhorar o atendimento à saúde da população no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)", disse em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A Scitech é uma empresa brasileira fabricante de dispositivos médicos para cardiologia intervencionista, procedimentos endovasculares, endocirurgia, endoscopia e outras aplicações na área da saúde. A empresa iniciou sua produção industrial em 2003 e hoje emprega mais de 300 pessoas no Brasil. Além disso, conta com atuação direta em cinco países, e distribuidores em outros 45.

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BNDES/FINANCIAMENTO/SCITECH/SUS/GOIÂNIA/GO
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