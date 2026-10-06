BNDES aprova R$ 21,8 mi para transformação digital da Unipac

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 21,8 milhões para apoiar a digitalização da Unipac, empresa do Grupo Jacto, que atua no segmento de transformação de polímeros. Parte dos processos manuais serão substituídos por equivalentes digitais, com coleta de dados em tempo real e ferramentas de análise avançada, informou o banco.

Os recursos são do programa BNDES Mais Inovação e vão financiar a implantação de ferramentas de inteligência artificial (IA), internet das coisas (IoT), manufatura aditiva, dentre outras iniciativas na matriz em Pompéia (SP) e nas unidades de Paulínia (SP), Limeira (SP), Maracanaú (CE) e Uberaba (MG). No setor de compras adotará modelos de IA para previsão mercadológica e otimização na gestão de contratos.

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"O projeto reúne investimentos em digitalização, automação e análise de dados da empresa. Os recursos serão aplicados em sistemas de produção, inspeção de peças, planejamento de estoques e fabricação de moldes, proporcionando redução de custos e aumento de produtividade", disse em nota o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon.

Já o planejamento de vendas e operações terá uma plataforma de gestão digital otimizada com IA para aumentar a precisão na previsão de demanda e, por consequência, a eficiência entre as operações de compra, venda, logística e manufatura.

De acordo com o BNDES, será implantado também um sistema de inspeção visual automático para identificação de peças com defeitos na linha de produção de embalagens. A detecção dos defeitos será feita por câmeras de alta resolução com o auxílio de ferramentas de IA. A empresa espera alcançar, com isso, o patamar de "zero defeitos" em relação a problemas visuais nos produtos.

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Também será desenvolvido um conjunto integrado de sistemas de manufatura inteligente que irão coletar, tratar e armazenar dados de produção. "Esses dados serão processados em tempo real por diferentes modelos de IA, que identificarão padrões, anomalias e oportunidades de otimização dos processos produtivos. Isso permitirá o monitoramento preciso da produção com a criação de alertas automáticos para as equipes de operação, reduzindo desperdícios e produtos com defeitos."

A manufatura aditiva será adotada para a transformação de um dos processos convencionais de fabricação de moldes em Pompéia, São Paulo. O equipamento produzirá peças metálicas com alta precisão.

"A transformação digital é uma capacidade avançada que suporta a nossa estratégia centrada no cliente, e que é alicerçada em três grandes pilares: relacionamento de longo prazo, decisão baseada em dados e conhecimento profundo dos clientes. Esse importante passo junto ao BNDES acelera nossos investimentos contínuos em tecnologia e pessoas, impulsionando a competitividade e a perenidade dos nossos negócios", afirmou na mesma nota o presidente da Unipac, Gabriel Gonçalves.