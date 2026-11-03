BNDES aprova R$ 2,18 bilhões do FMM para construção de quatro navios de apoio

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 2,18 bilhões do Fundo da Marinha Mercante (FMM) para a construção de quatro navios de apoio marítimo em Santa Catarina.

Os recursos serão liberados para a Bram Offshore Transportes Marítimos e envolvem embarcações do tipo RSV (ROV support vessel, navio de apoio a veículo operado remotamente), que serão construídas pelo estaleiro Navship, em Navegantes.

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Essa é a terceira operação aprovada pelo BNDES no biênio 2025/2026 com recursos do FMM para impulsionar novas construções de apoio marítimo no polo naval de Santa Catarina. Juntas, as operações somam R$ 6,6 bilhões e devem gerar 4 mil postos de trabalho, segundo o BNDES.

As embarcações serão destinadas a operações de apoio à atividade offshore, incluindo suporte ao uso de veículos submarinos operados remotamente (ROVs), empregados em atividades de inspeção, manutenção e instalação de sistemas submersos.

O projeto contempla a incorporação de soluções voltadas à eficiência energética e à redução de emissões atmosféricas, incluindo sistema de propulsão híbrido com baterias e tecnologias para diminuição do consumo de combustível e melhoria do desempenho operacional das embarcações.

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Durante a fase de construção, prevista para 2027 a 2030, o BNDES estima que sejam mantidos aproximadamente 2 mil postos diretos de trabalho no estaleiro. Após a conclusão, a operação das novas embarcações deve gerar cerca de 120 empregos diretos e 160 indiretos.