BNDES aprova R$ 20 bilhões para renovação de frotas de ônibus e caminhões

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 20 bilhões em financiamentos na linha BNDES Mais Mobilidade, voltada à renovação da frota de veículos pesados e à modernização do transporte rodoviário e urbano de cargas e passageiros. O montante representa 95% da dotação orçamentária do programa, estimada em R$ 21 bilhões.

Segundo o banco, o prazo para protocolar novas operações do programa segue aberto até 28 de agosto de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A linha financia a compra de caminhões, caminhões-tratores, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários. A iniciativa busca impulsionar a troca de veículos antigos por modelos mais novos, com foco em segurança e menor impacto ambiental.

"O BNDES tem respondido com rapidez à demanda de modernização da frota de caminhões e ônibus. Chegamos a aprovar quase 1.400 operações por dia, atendendo frotistas e motoristas autônomos de todo país com condições de crédito facilitadas. Essa linha permite a troca de veículos antigos por uma frota mais segura e menos poluente, reduzindo o custo logístico e impulsionando a indústria nacional", afirmou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

De acordo com o banco, o BNDES Mais Mobilidade já soma mais de 19 mil operações, com tíquete médio de R$ 1 milhão. O programa atende transportadores autônomos de cargas, pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e empresas do setor, e alcançou até agora 1.966 municípios em todas as regiões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A maior parte dos recursos ficou com frotistas, no total de R$ 19,1 bilhões, distribuídos em cerca de 17,2 mil operações, incluindo R$ 2 bilhões para aquisição de ônibus. Para autônomos, foram aprovados R$ 900 milhões, em 2,1 mil operações. Os financiamentos são realizados por uma rede de agentes financeiros parceiros do BNDES, que, segundo o banco, cobre 94% do território nacional.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.