O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 190,5 bilhões em créditos entre janeiro e setembro de 2026, aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2025. Os maiores crescimentos foram observados no crédito à infraestrutura (alta de 94%) e à agropecuária (20%).

"Os indicadores de concessão de crédito superaram as marcas recentes. Nas aprovações por crédito do setor, a agropecuária teve um aumento de 20% em relação ao ano passado, ou seja, quase R$ 43 bilhões, e de 82% em relação ao mesmo período de 2022. A indústria sai de um patamar da ordem de R$ 10 bilhões para um patamar de R$ 41 bilhões, um crescimento de 300%", detalhou o diretor financeiro e de Mercado de Capitais, Alexandre Abreu, durante entrevista coletiva.

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No período, o volume dos desembolsos do BNDES alcançou R$ 135,9 bilhões, aumento de 33% em relação a 2025. Já as consultas aumentaram 32% em relação ao mesmo período de 2025, totalizando R$ 348,8 bilhões.

Abreu destacou que os desembolsos cresceram 92% na agropecuária em relação a 2022 e 14% em relação ao ano passado.

Na indústria, avançaram 124% ante 2022 e 2% em relação ao ano passado.

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No comércio, houve avanço de 145% em relação a 2022 e de 21% contra o ano passado.

Já na infraestrutura, as altas foram de 116% e 84%, respectivamente, nas mesmas bases de comparação.