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BNDES aprova R$ 143,3 mi em crédito para Zilia ampliar produção de semicondutores no Brasil

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 13:50:00 Editado em 10.06.2026, 14:01:20
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira, 10, ter aprovado um financiamento de R$ 143,3 milhões para a Zilia Technologies, fabricante de componentes semicondutores de memória e dispositivos de armazenamento de dados. O crédito, aprovado no âmbito do programa BNDES Mais Inovação, será investido na fábrica da companhia em Atibaia, no estado de São Paulo.

Os recursos serão destinados à pesquisa, desenvolvimento e ampliação da produção de semicondutores para smartphones, computadores, tablets, smart TVs, automóveis, impressoras e equipamentos de segurança, entre outros. O projeto prevê ainda a ampliação e a modernização da unidade fabril de Atibaia.

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"Fabricar e desenvolver semicondutores aqui no Brasil é um passo estratégico para reduzir a dependência de componentes importados e fortalecer a produção nacional desses produtos. Além disso, a produção local reduz custos, aumenta a competitividade do mercado interno e promove a formação de mão de obra altamente qualificada. Para o BNDES, apoiar esses investimentos é fundamental para aproximar o Brasil dos padrões internacionais mais avançados do setor", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

O projeto contempla a aquisição de equipamentos de produção, como máquinas de testes, montagem, manipulação e medição.

Segundo o banco de fomento, a Zilia produz anualmente mais de 150 milhões de chips e 7 milhões de módulos, "com foco em memórias e dispositivos de armazenamento para computadores, celulares e servidores".

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"A liberação dos recursos aprovados está sujeita à formalização do contrato de financiamento e do cumprimento das demais obrigações e condicionantes aplicáveis aos contratos do BNDES, e respeitará o cronograma definido no projeto submetido pela Zilia", observou o banco, na nota.

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Aprovação BNDES FINANCIAMENTO Produção ZILIA
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