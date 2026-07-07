BNDES aprova projeto da ALGcom que reduz tempo de implantação de data centers em 50%

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 10,18 milhões para a empresa ALGcom desenvolver e viabilizar a produção, em escala industrial, de uma nova geração de data centers modulares nacionais em Caxias do Sul (RS).

Segundo o banco, a proposta mira infraestrutura de alto desempenho, eficiência energética e integração digital. A arquitetura modular, afirma o banco, pode reduzir em até 50% o tempo de implantação de data centers de diferentes portes, além de diminuir a dependência de fornecedores estrangeiros e facilitar a instalação em várias regiões do País, inclusive em áreas remotas ou de difícil acesso.

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O projeto será financiado pelo Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), administrado pelo Ministério das Comunicações, e o valor corresponde ao total previsto de investimento.

O desenvolvimento do projeto prevê ainda sistemas de climatização de precisão integrados, com maior controle térmico, e a coleta de dados operacionais em tempo real por uma plataforma de internet das coisas (IoT), com análise baseada em algoritmos de aprendizado de máquina. Também serão criadas PDUs (unidades de distribuição de energia) inteligentes conectadas à plataforma, com meta de eficiência elétrica superior a 99,5%, correlacionando dados energéticos e climatização para otimizar a operação e elevar a eficiência global.

Com previsão de conclusão em 2028 e potencial de gerar patente brasileira, o projeto contará com equipe própria de pesquisa e desenvolvimento por 36 meses e apoio técnico de universidades e instituições científicas da região. Ao fim, a ALGcom estima a criação de cerca de 50 empregos diretos e 30 indiretos.

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"Investimentos como esse fortalecem o setor brasileiro de telecomunicações, aumentando a competitividade, impulsionando a soberania tecnológica nacional e a cultura de inovação do País", afirmou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.