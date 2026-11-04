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BNDES aprova financiamento de R$ 285 mi para o desenvolvimento de remédios pela Eurofarma

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A farmacêutica Eurofarma obteve um financiamento de R$ 285 milhões junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para desenvolver medicamentos para saúde humana, contemplando inovação radical e inovação incremental em Itapevi, no Estado de São Paulo. A cifra virá do programa Mais Inovação.

O dinheiro será destinado ao plano de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, ampliando as capacidades tecnológicas no desenvolvimento farmacêutico.

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Segundo o BNDES, em nota, objetivo é apoiar o desenvolvimento de medicamentos inovadores para tratamento da dor, com potencial de substituir opioides, e de antibiótico para combater microrganismos resistentes.

Entre as inovações incrementais, está o desenvolvimento de novas associações para o tratamento de transtorno depressivo e Alzheimer, contribuindo para ampliar a adesão dos pacientes.

Segundo o banco de fomento, o escopo do apoio também contempla o financiamento a ensaios clínicos e a aquisição de sete equipamentos importados sem similar nacional, a serem instalados no Centro de P&D da Eurofarma em Itapevi, para a execução de atividades experimentais com elevado grau de precisão e controle.

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EUROFARMA/REMÉDIOS/BNDES/FINANCIAMENTO
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