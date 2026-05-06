BNDES anuncia R$ 40 mi para produção de bioinsumos e supera R$ 2,4 bi para segurança alimentar

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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, nesta quarta-feira, 6, um novo ciclo do BNDES Bioinsumos, com R$ 40 milhões em recursos não reembolsáveis para apoiar cooperativas e associações de agricultores familiares na produção de bioinsumos para uso próprio.

A nova chamada dá continuidade à iniciativa lançada em 2025, que destinou recursos não reembolsáveis a cooperativas da agricultura familiar para produção e multiplicação de bioinsumos acessíveis e replicáveis.

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O primeiro teve, como resultado preliminar, quatro projetos selecionados, somando R$ 20 milhões. Esses projetos seguirão para uma nova etapa de avaliação do BNDES antes da contratação.

O lançamento do ciclo aconteceu durante plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), em Brasília.

O banco de fomento informou que desde 2023 mobilizou mais de R$ 2,4 bilhões para iniciativas voltadas à construção de sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis e inclusivos.

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A proposta é tornar os bioinsumos - produtos de origem biológica que promovem o desenvolvimento de sistemas agrícolas, animais, aquícolas e florestais - mais acessíveis à agricultura familiar e fortalecer práticas sustentáveis de produção de alimentos.

"O BNDES Bioinsumos é uma iniciativa estratégica para fortalecer a agricultura familiar, ampliar a produção de alimentos saudáveis e reduzir a dependência de insumos convencionais", afirmou o presidente do banco, Aloizio Mercadante.