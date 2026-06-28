Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bmg transfere carteira de R$ 750 milhões para FIDC

Escrito por Bruna Camargo (via Agência Estado)
Publicado em 28.06.2026, 15:35:00 Editado em 28.06.2026, 15:42:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Banco Bmg anunciou a transferência de R$ 750 milhões em direitos creditórios para o fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) Consig Premium I, veículo sob gestão da Angá Asset Management. Os direitos creditórios são oriundos das operações realizadas com os cartões de crédito consignado e os cartões de crédito consignado benefício, cujo pagamento, como regra geral, é efetuado pelo INSS.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, dia 26, o Bmg informou que a transferência foi feita sem retenção de riscos e benefícios. Em 29 de maio, o banco já havia informado em fato relevante publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que seriam feitas "alienação principal e alienações sucessivas" pelo Bmg à classe A do FIDC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Angá Asset Management Banco BMG FDIC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV