Blocos não arrematados na OPC podem voltar em outras rodadas, diz Artur Watt da ANP

Em entrevista coletiva para falar dos resultados do 6º Ciclo de Oferta Permanente de Concessão, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Artur Watt, enfatizou que os blocos que não foram não arrematados nesta quarta-feira, 7, podem voltar a ser ofertados. Nesse ciclo, foram oferecidos 308 blocos em 22 setores e arrematados 49.

"Os blocos não arrematados podem voltar em outras rodadas. A natureza da oferta permanente é essa. Colocar blocos para que as empresas estudem e vejam onde elas enxergam potencial", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um dos pontos que marcou o leilão foi a pouca disputa por mesmas áreas. A leitura da ANP é que não ter a disputa não implica, necessariamente, pouca atratividade. "Tivermos ágio, ou seja, empresas que viram potencial e, com o receio que outras viessem a disputar, fizeram ágio. Isso é importante", disse Watt.

Aumento de áreas

O diretor-geral ainda destacou que os resultados alcançados na 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha (OPP), realizado na parte da manhã, garantiram uma ampliação da área exploratória. "A quantidade de blocos exploratórios no regime de partilha da produção será ampliada em 47%, chegando a 22 blocos, e a área exploratória crescerá 58%, alcançando 39,2 mil quilômetros quadrados. Esse é o resultado consolidado dos contratos de partilha", citou.