BlackRock supera projeções e tem lucro de US$ 1,659 bilhão no 3º trimestre

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A BlackRock registrou lucro líquido de US$ 1,659 bilhão no terceiro trimestre de 2026, alta de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 14. O lucro por ação ajustado subiu para US$ 15,93, superando a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 14,30.

A receita total cresceu 19% na mesma comparação, para US$ 7,752 bilhões, acima do consenso da FactSet, de US$ 7,418 bilhões.

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A maior gestora de ativos do mundo atribuiu o desempenho ao impacto positivo dos mercados, ao crescimento orgânico de taxas-base, ao aumento de taxas de performance e à maior receita de serviços de tecnologia e assinaturas.

Os ativos sob gestão avançaram para um recorde de US$ 15,5 trilhões no trimestre, alta de 15% em um ano, impulsionados por fortes entradas de recursos.

A gestora captou US$ 205 milhões em novos recursos de clientes no período, acima dos US$ 192 milhões esperados por analistas ouvidos pela FactSet.

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Às 7h27 (de Brasília), a ação da BlackRock subia 4% no pré-mercado de Nova York.