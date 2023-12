Bitcoin e ethereum recuam, com negociações da ARK no radar

Bitcoin e Ethereum recuaram nesta quinta-feira, 28. As movimentações de fundos da AKR estiveram entre as grandes notícias do dia, em um momento no qual as criptomoedas seguem mantendo a alta nas cotações atingida ao longo de 2023. Ontem, o fundo ARK Next Generation Internet de Cathie Wood comprou mais de 4,3 milhões de ações dos fundos negociados em bolsa (ETF) Proshares Bitcoin Strategy, de acordo com divulgações comerciais diárias. A compra ocorreu no momento em que o ETF ARKW vendeu a totalidade de suas 2,2 milhões de ações do ETF Grayscale Bitcoin Trust, que valia cerca de US$ 80 milhões. ARKW também vendeu 148.885 ações da Coinbase Global. O principal fator para os preços das criptomoedas segue a expectativa pela aprovação do ETF à vista do bitcoin no início de janeiro, à medida que a Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC, na sigla em inglês) finaliza suas discussões com potenciais emissores. A SEC indicou às empresas interessadas que dará luz verde para que avancem até 10 de janeiro, de acordo com a

, citando fontes próximas. A principal criptomoeda foi negociada principalmente entre US$ 41.000 e US$ 44.000 desde o início de dezembro, mas mais que dobrou de valor em 2023. Por volta das 17h15 (de Brasília), o bitcoin caia 1,66%, a US$ 42.503,46 (R$ 206.091,16) e o ethereum recuava 0,03%, a US$ 2.353,61 (R$ 11.431,29), segundo a Coinbase. *Com informações Dow Jones Newswires.