Bitcoin e criptomoedas caem junto com possível inadimplência

À medida que os problemas relacionados ao gigante de desenvolvimento imobiliário chinês China Evergrande continuam a aumentar, os investidores em todo o mundo, desde ações até bitcoin (BTC) e o mercado de criptomoeda estão preocupados com os potenciais efeitos colaterais que a Evergrande poderia ter.

Como a segunda maior incorporadora imobiliária da China, a China Evergrande possui mais de US $ 300 bilhões em dívidas, colocando a empresa como “a incorporadora imobiliária mais endividada do mundo”, de acordo com a CNBC.

A empresa tem visto repetidamente seus ratings serem cortados por agências internacionais de classificação e ela mesma advertiu em várias ocasiões que poderia dar um calote em sua dívida.

E embora à primeira vista não esteja relacionado ao bitcoin, alguns integrantes da indústria estão cada vez mais preocupados com o impacto que uma inadimplência chinesa tão grande poderia ter, e possivelmente já teve, nos mercados de criptomoedas.

Entre aqueles que expressaram preocupação está Alex Mashinsky, fundador e CEO da empresa de criptomoedas e empréstimos Celsius Network, que disse que “uma efeito cascata de inadimplências no sistema financeiro global” poderia arrastar o bitcoin com ele.

“O fato de o BTC não ser capaz de quebrar [USD] 50k pode ter mais a ver com a China do que com o regulamento FUD”, acrescentou o CEO.

Além disso, o emissor do USDT, Tether, foi forçado a emitir um comunicado na semana passada, afirmando que a empresa nunca fez e agora detém qualquer papel comercial ou outra dívida ou títulos emitidos pela Evergrande.

Enquanto isso, conforme relatado pelo South China Morning Post na segunda-feira, rachaduras também começaram a aparecer em outras partes do setor imobiliário chinês. Entre as incorporadoras imobiliárias que agora estão sendo observadas de perto estão Guangzhou R&F e Fantasia Holdings , ambas as quais viram suas classificações de crédito cortadas para "negativas" pelas agências de classificação Fitch e S&P Global Ratings nos últimos dias.

“A pior parte é que não é apenas a Evergrande China que está entrando em colapso, mas também outras construtoras chinesas estão se afogando no tsunami causado por ele”, disse Zhou Chuanyi, analista da empresa de pesquisa de crédito Lucror Analytics em Cingapura, citado pela agência de notícias. .

Os problemas até agora levaram a uma forte queda do mercado de ações tanto na bolsa de valores Hang Seng de Hong Kong, quanto nos mercados de ações dos EUA, com o Hang Seng sendo negociado com queda de 3,3% no dia e o US S&P 500 definido para abrir em queda de 0,9% hoje mais tarde.

Mais notícias bitcoin e o mercado de criptomoedas acesse Portal Cripto.