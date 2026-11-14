Binance reabre saques em mais 87 redes e mira normalizar serviço até o fim da próxima semana

A Binance informou que reabriu, nesta semana, os saques para mais 87 redes, em nova atualização do processo de retomada do serviço após um incidente de segurança. Segundo comunicado publicado à 0h52 desta sexta-feira, 14 (horário UTC), a corretora afirmou que pretende reabrir saques para todas as redes e ativos restantes até o fim da próxima semana.

Entre as redes listadas pela plataforma estão APT, CELO, EGLD, ETC, LTC, NEAR, MINA, OPBNB, SCROLL, THETA, VET, XLM, IOTA, ADA, ALGO, STX, ATOM, ICP, AVAX, FIL, NEO3 e XTZ.

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A empresa recomendou que usuários verifiquem a disponibilidade na página de saques ou no painel de status de redes. Durante a reabertura, pode haver atrasos temporários e maior tempo de processamento devido ao volume de tráfego; se uma transação não for concluída, a orientação é tentar novamente após alguns minutos. A Binance disse que novas atualizações serão publicadas no seu canal oficial no X.

Na última quinta-feira, 12, o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos anunciou ações coordenadas contra os esquemas do governo da República Popular Democrática da Coreia para financiar seu regime por meio do roubo massivo de criptomoedas. As ações incluíam a apreensão da infraestrutura em nuvem usada no esquema de engenharia social FaceStealer, que resultou no roubo de mais de US$ 400 milhões em criptomoedas, e a apreensão e o bloqueio, autorizados judicialmente, de mais de US$ 1,2 bilhão em criptomoedas roubadas recentemente da Binance.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.