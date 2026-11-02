Binance libera mais 5 moedas para saque e volume de retiradas chega a US$ 5,16 bi

A Binance liberou mais cinco moedas para saque, ampliando a retomada gradual das operações após o ataque hacker que atingiu a plataforma. Entre os novos ativos disponíveis estão dólar americano (USD), dirham dos Emirados Árabes Unidos (AED), dong vietnamita (VND), peso filipino (PHP) e rupia indonésia (IDR). Com as novas liberações, o volume de retiradas chega a US$ 5,165 bilhões, segundo dados da plataforma DefiLlama.

Também já estão disponíveis para saque iene japonês (JPY), bolívar venezuelano (VES), real brasileiro (BRL), peso mexicano (MXN), peso argentino (ARS), dinar bareinita (BHD), tenge cazaque (KZT), euro (EUR), franco suíço (CHF), coroa tcheca (CZK), florim húngaro (HUF), dinar kuwaitiano (KWD), zloty polonês (PLN), leu romeno (RON), coroa sueca (SEK), franco congolês (CDF), xelim queniano (KES), leone de Serra Leoa (SLE), xelim ugandense (UGX), franco CFA da África Central (XAF), franco CFA da África Ocidental (XOF), kwacha zambiano (ZMW) e som quirguiz (KGS).

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No último boletim oficial, a Binance informou que começou a restabelecer os saques de forma gradual no domingo. Segundo a empresa, após um pico inicial, o volume de saques diminuiu e começou a se estabilizar, enquanto os depósitos permaneceram elevados.

Entre 6h e 15h30 (UTC) de 1º de novembro, a plataforma processou US$ 4,649 bilhões em retiradas e US$ 1,01 bilhão em depósitos, resultando em uma saída líquida de aproximadamente US$ 3,64 bilhões. O montante equivale a 2,1% dos US$ 171 bilhões em ativos totais sob gestão pela exchange, com base nos dados mais recentes de sua Prova de Reservas (PoR), de 28 de outubro.

A Binance informou ainda que realizou um novo registro de suas reservas e iniciou o cálculo da prova de conhecimento zero (ZKP). O relatório atualizado, segundo a empresa, deve ser disponibilizado em seu site de Prova de Reservas em breve.