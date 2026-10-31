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Binance diz que reposição de perdas com ataque hacker chegou a 90% até o momento

Escrito por Alexandre Rocha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A corretora de criptoativos Binance informou nesse sábado, 31, que cobriu até agora 90% das perdas com o ataque hacker que sofreu na quinta-feira, 29. Foram desviados US$ 6,3 bilhões no maior ataque do gênero já registrado nesse setor.

"Em nossa última atualização, explicamos que a Binance havia reservado mais de US$ 6,34 bilhões em recursos da empresa para cobrir as perdas decorrentes do hackeamento e que, naquele momento, já havíamos coberto aproximadamente 80% do valor afetado pela perda. Esse valor agora chegou a 90%", disse a companhia em nota publicada em seu site.

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A empresa acrescenta que todos os criptoativos BTC (bitcoin), ETH (Ethereum), USDT (Tether), BNB (Binance Coin), SOL (Solana), USDC (USD Coin), XRP (Ripple), USD1 (WLFI), RLUSD (satablecoin da Ripple) e ZEC (Zcash) estão 100% lastreados. USDT, USDC, USD1 e RLUSD são stablecoins, ou seja, criptomoedas lastreadas numa divisa real. No caso, o dólar.

"Continuaremos a comprar os tokens (ativos digitais) relevantes restantes por meio dos canais de mercado e de OTC (balcão) até que o valor coberto atinja 100%", afirmou a companhia. "A Binance absorverá o impacto financeiro desses fundos roubados, e não nossos usuários", acrescentou.

Para a recomposição, a Binance informa utilizar parte de um fundo chamado Secure Asset Fund for Users (Safu), parte de um fundo de seguro de Futuros e recursos de sua própria tesouraria.

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"Os 10% pendentes de reposição consistem em tokens fora dos dez principais listados acima. Esses ativos têm menor liquidez, o que significa que pode levar mais tempo para obtê-los nas quantidades necessárias. Estamos trabalhando com parceiros do setor para concluir as aquisições restantes e forneceremos novas atualizações à medida que o progresso avançar", declarou a empresa.

A Binance diz ainda que a próxima tarefa é retomar os serviços de saque para os usuários, o que está previsto para ocorrer no domingo, 1º de novembro.

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BINANCE/CIBERATAQUE/PERDAS/REPOSIÇÃO
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