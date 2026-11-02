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Binance diz que 95% dos ativos afetados foram repostos; outros 5% têm baixa liquidez

Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Binance, maior corretora de criptoativos do mundo, informou que 95% do valor dos ativos afetados pelo ataque hacker já foi reposto. Os 5% restantes correspondem a ativos de menor liquidez, cuja aquisição em escala demanda mais tempo.

Segundo a empresa, todos os volumes afetados de Bitcoin, Ether, Tether, BNB, Solana, USD Coin, XRP, USD1, RLUSD e Zcash foram recompostos com recursos próprios e estão 100% lastreados.

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A corretora também realizou uma nova atualização de sua Prova de Reservas (PoR), para oferecer aos usuários uma visão atualizada dos ativos mantidos na plataforma. Segundo a Binance, os clientes que possuem qualquer um dos tokens afetados podem verificar seus saldos de forma independente.

A empresa informou ainda que pretende realizar outra atualização, com cobertura para mais tokens, em 4 de novembro. Na sequência, deverá gerar uma nova prova de conhecimento completa, processo que pode levar de 40 a 50 horas devido à carga computacional envolvida.

A Binance também informou que trabalha para retomar os saques em outras redes e ativos. Segundo a empresa, a próxima etapa está prevista para a terça-feira, com liberação progressiva, e os detalhes serão divulgados quando o processo estiver pronto.

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A corretora reiterou que os fundos dos usuários brasileiros estão protegidos. Em comunicado anterior, informou que nenhuma conta de investidor brasileiro foi afetada pelo ataque hacker.

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