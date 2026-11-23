O bilionário e investidor Bill Ackman afirmou que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) corre o risco de cometer "outro erro" na decisão de juros de 9 de dezembro, diante do forte aperto das condições financeiras. Em publicação no X, ele avaliou que novas elevações das taxas podem levar os Estados Unidos e o mundo à recessão.

Segundo Ackman, o custo do crédito e do capital próprio já aumentou significativamente. Como exemplo, citou a SpaceX, que, de acordo com ele, captou financiamento com dívida garantida a uma taxa de juros de 8,259%, ante menos de 6% em uma oferta de títulos sem garantia realizada na época de sua abertura de capital..

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O investidor também apontou a queda recente do mercado acionário como fator de encarecimento do financiamento por meio de ações.

Ackman criticou ainda a meta de inflação de 2% do Fed, classificando-a como "equivocada". Para ele, riscos geopolíticos, aumento dos gastos militares globais, desglobalização, tarifas comerciais e investimentos maciços em infraestrutura de inteligência artificial (IA) e energia criaram uma realidade distinta daquela em que a meta foi estabelecida. "Inflação de 3% é uma ambição mais realista no novo mundo", escreveu.

Na avaliação do gestor, o Fed poderá provocar uma recessão nos EUA e no restante do mundo se continuar elevando os juros em uma "tentativa fracassada" de levar a inflação a 2%.