Bilionário mais velho do Brasil, João Jacob Vontobel, morre aos 97 anos

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O empresário João Jacob Vontobel, fundador do Grupo Vonpar, morreu no sábado, 19, aos 97 anos, em Porto Alegre. Com fortuna avaliada em R$ 3 bilhões pela revista Forbes, ele figurava no topo da lista dos bilionários com idade mais avançada do País em 2026.

O bilionário construiu seu império a partir do setor de bebidas, quando assumiu o engarrafamento e a distribuição da Coca-Cola.

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A família não informou a causa do falecimento.

A cerimônia de despedida será aberta ao público na terça-feira, 22, das 14 horas às 17 horas, no Salão Cerimonial do Memorial Angelus, na capital gaúcha.

Em seguida, o corpo será encaminhado para cremação em rito reservado aos familiares.

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Vontobel deixa a esposa, Elone Maria Schneider Vontobel, três filhos e seis netos.

O empresário ocupava a 136ª posição no ranking dos mais ricos do Brasil e, após vender o braço de bebidas da Vonpar para a mexicana Coca-Cola Femsa por cerca de R$ 3,5 bilhões, concentrou os negócios familiares na indústria alimentícia, administrando marcas como Neugebauer, MuMu e Wallerius.