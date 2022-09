Bilionário indiano supera Jeff Bezos e se torna o segundo mais rico do mundo

Italo Cosme (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O bilionário indiano Gautam Adani se tornou a segunda pessoa mais rica do planeta ao superar o criador da Amazon, Jeff Bezos, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg. A fortuna do empresário do segmento da infraestrutura é estimada em US$ 148 bilhões. O montante representa cerca de R$ 760 bilhões, conforme a cotação atual.

continua após publicidade .

Apenas Elon Musk, dono da Tesla, com patrimônio estimado em US$ 264 bilhões, é mais rico do que Adani com uma folga de mais de US$ 100 bilhões. No entanto, o indiano, conhecido por seus investimentos em infraestrutura, está praticamente empatado com Bezos, que tinha nesta segunda-feira, 19, fortuna estimada em valor muito semelhante. O fundador da Amazon perdeu mais de US$ 44 bilhões ao longo deste ano, segundo o índice.

Há três semanas, Adani chegava ao terceiro lugar entre os bilionários. De lá para cá, sua fortuna cresceu em US$ 10 bilhões. O bilionário ficou ainda mais rico durante a pandemia da covid-19, período em que anunciou diversos investimentos. Entre eles, o aporte de US$ 70 bilhões em iniciativas relacionadas à energia renovável até 2030.

continua após publicidade .

Gautam Adani destaca-se no segmento de infraestrutura na Índia. Sob o guarda-chuva do Adani Group, o magnata investe desde minas de carvão até usinas de energia, portos e aeroportos. Por conta de seus negócios, Adani foi a pessoa que mais ganhou dinheiro em 2022 no mundo: desde janeiro, sua fortuna aumentou em US$ 71 bilhões.

Os aeroportos comandados por Adani representam cerca de 25% de todo o tráfego aéreo da Índia, além do Porto de Mundra, maior porto comercial do país e também o mais importante ponto de importação de carvão - responsável por mais de 40% da matriz energética da Índia.

Adani tem expandido seu território de atuação, principalmente para países fronteiriços à Índia. É o caso do Sri Lanka, onde projeta construir um terminal portuário. Além disso, o bilionário tem investido em data centers para atuar em todo o território indiano, que se tornou um dos polos tecnológicos do mundo.

continua após publicidade .

Ranking dos 10 mais ricos do planeta, conforme a Bloomberg:

1. Elon Musk - US$ 264 bilhões

2. Gautam Adani - US$ 148 bilhões

continua após publicidade .

3. Jeff Bezos - US$148 bilhões

4. Bernard Arnault - US$138 bilhões

continua após publicidade .

5. Bill Gates - US$112 bilhões

6. Warren Buffett - US$ 96,2 bilhões

7. Larry Page - US$ 94,7 bilhões

8. Sergey Brin - US$ 90,6 bilhões

9. Larry Ellison - US$ 89,0 bilhões

10. Mukesh Ambani US$ 88,7 bilhões