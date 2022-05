Biden vê inflação nos EUA 'inaceitavelmente alta' e diz confiar no Fed

Da Redação

Para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a inflação do país segue "inaceitavelmente alta", apesar da leve desaceleração em abril do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês). O mandatário disse confiar que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) fará seu trabalho para controlar a escalada de preços na principal economia global.

"Acredito que construímos uma economia e um mercado de trabalho fortes, e concordo com o que o presidente do Fed, Jerome Powell disse na semana passada: que a ameaça número um a essa força é a inflação. Estou confiante de que o Fed fará seu trabalho com isso em mente", afirmou Biden, em nota divulgada nesta quarta-feira.

Na esfera política, o presidente norte-americano disse que controlar os preços é sua prioridade econômica, e pretende fazer isso por meio da redução de custos à famílias e do déficit fiscal.