Biden se diz confiante por acordo para elevar teto da dívida dos EUA e evitar calote

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se disse nesta quarta-feira, 17, "confiante" de que chegará a um acordo com a oposição republicana para solucionar o impasse sobre o teto da dívida, com objetivo de evitar que o país entre em uma situação de default. Em discurso antes de embarcar para viagem ao Japão, onde participará da cúpula do G7, o democrata garantiu que as negociações continuarão até que um entendimento seja alcançado.

Segundo ele, representantes do governo se reuniram na terça com negociadores apontados pelo presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, e devem voltar a se encontrar nesta quarta.

"Estarei em contato direto com minha equipe enquanto estiver no G7 e também com o presidente da Câmara, McCarthy", afirmou Biden. "Nunca demos calote na nossa dívida e nunca daremos", assegurou.

Ele explicou que todos os líderes do Congresso concordaram que o default não é uma opção possível. O chefe da Casa Branca demonstrou estar aberto a aceitar a demanda republicana de condicionar o aumento do teto a exigências mais rígidas de trabalho para beneficiários de alguns programas sociais, desde que não incluam os de saúde.

Questionado se pretende encontrar o presidente da China, Xi Jinping, Biden disse que não necessariamente em breve, mas em algum momento.