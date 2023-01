Biden diz que inflação nos EUA está desacelerando e dando 'respiro' à população

Letícia Simionato (via Agência Estado)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 12, que a inflação está desacelerando no país e dando um "respiro" à população norte-americana. "Tivemos boas notícias sobre a inflação", destaca, em comentários feitos no âmbito da divulgação dos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro, mais cedo.

Segundo Biden, o principal motivo para a desaceleração do CPI é a queda dos preços de gasolina e de alimentos.

Ele ponderou, no entanto, que o núcleo de inflação também trouxe boas notícias.