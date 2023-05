Matheus Andrade (via Agência Estado)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que se encontrará com o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, e outros líderes do Congresso na terça-feira, 16, para discutir um acordo orçamentário visando evitar um calote do governo federal. A declaração foi feita em resposta a jornalistas na Filadélfia nesta segunda-feira, 15.

É a segunda sessão de ambos neste mês e ocorre após as conversas de equipes na semana passada e no fim de semana.