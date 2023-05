Biden comemora payroll, vê progressos contra inflação e defende aumento do teto da dívida

André Marinho (via Agência Estado)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou de "boa notícia" o relatório norte-americano de emprego (payroll) divulgado nesta sexta-feira, 5. Durante evento na Casa Branca, o democrata afirmou ainda que a inflação está evoluindo na "direção correta", mas reconheceu que "ainda há trabalho a fazer".

Biden também acusou os republicanos de "ameaçar desfazer esses progressos", em mais uma crítica à proposta da oposição de aumentar o teto da dívida em troca de cortes de gastos que ele considera "draconianos".

"Na próxima semana vou reiterar aos líderes do Congresso que eles deve aprovar o limite da dívida e evitar o default", disse o presidente dos EUA, em referência à reunião que terá na terça-feira, 9, com a cúpula dos dois partidos no legislativo.

Para Biden, os republicanos ameaçam empurrar os EUA a uma situação de default, à medida que tornam a dívida "refém" de suas demandas.