Biden agradece republicanos por apoio em pacote e diz que há mais a se fazer

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agradeceu nesta terça-feira, 10, o apoio republicano para a aprovação do pacote bipartidário de infraestrutura no Senado. Em declaração, o democrata disse que os opositores demonstraram "coragem" e que já realizou ligações para agradecer individualmente aos legisladores republicanos após a votação, que contou com 19 senadores do partido oposicionista. "Hoje provamos que democracia pode funcionar, mas há mais trabalho a fazer", afirmou Biden.

"Depois de anos de infraestrutura fraca, fizemos investimento histórico", afirmou o presidente. Os gastos de cerca de US$ 1,2 trilhões tornarão o país mais resiliente às mudanças climáticas, farão os EUA competir globalmente na liderança na áreas, e entregarão internet de alta velocidade "a todo americano, uma necessidade do século 21", prometeu Biden.

O democrata também indicou que os veículos no país serão todos elétricos "em um futuro não muito distante".

Reforçando que não elevará impostos de ninguém ganhando menos de US$ 400 mil ao ano, o presidente sugeriu a taxação de grandes empresas, que "seguirão bem", segundo ele.

Biden afirmou que falará mais sobre as alíquotas corporativas conforme o Senado prossiga com seu trabalho. A vice-presidente, Kamala Harris, afirmou ainda que as populações de classe média não terão seus impostos elevados, e que o pacote dará "às pessoas o que elas precisam", além de criar milhões de empregos.

Biden repetiu a estimativa de que os investimentos criarão 2 milhões de empregos adicionais ao ano, e disse que Wall Street espera que as verbas gerem "trilhões em crescimento".

O presidente se disse ainda otimista de que o projeto orçamentário democrata que soma US$ 3,5 trilhões tenha uma boa parte de seu valor aprovado, no que teria de ocorrer por meio do processo conhecido por reconciliação, sendo aprovado por maioria simples. "Acredito que Congresso colocará na minha mesa o pacote de infraestrutura e a reconciliação", concluiu.

Renúncia de Andrew Cuomo

Questionado sobre a renúncia do governador democrata de Nova York Andrew Cuomo e o possível impacto no partido, Biden afirmou que respeita a decisão do político, que deixou o cargo por conta de denúncias por suas condutas sexuais.

Covid-19

Sobre a covid-19 e as divergências locais sobre os protocolos de segurança, como a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas, o presidente afirmou que o tema o preocupa.

Segundo Biden, o governo federal está fazendo o possível para incentivar a vacinação, incluindo a obrigatoriedade da imunização para funcionários da administração e militares.

Outro ponto que pode estimular a busca pelas vacinas, em sua visão, é a aprovação definitiva do imunizante da Pfizer no país nas próximas semanas.