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BHP tem lucro líquido anual de US$ 9,83 bi, alta de 9% a/a, com cobre como propulsor

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A BHP anunciou que obteve lucro líquido de US$ 9,3 bilhões no ano completo encerrado em 30 de junho de 2026, o que representou um aumento de 9% sobre o ano anterior, com o cobre se tornando o principal propulsor do resultado, de acordo com balanço divulgado na Bolsa de Valores da Austrália na terça-feira, 18, (horário local).

O lucro por ação diluída foi de US$ 1,932 no ano, ante US$ 1,774 em 2025. A receita da mineradora totalizou US$ 58,8 bilhões, um salto de 15% no comparativo anual.

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O lucro subjacente foi de US$ 13,2 bilhões, um crescimento de 30% no comparativo anual. Analistas previam lucro subjacente de cerca de US$ 12,7 bilhões, de acordo com a Visible Alpha.

O lucro antes de juros, tributos, depreciação e amortização (Ebitda) subjacente totalizou US$ 32,95 bilhões, ante US$ 25,98 bilhões em 2025. A companhia informou que o cobre contribuiu para mais da metade de seu Lucro antes de juros, tributos, depreciação e amortização (Ebitda) subjacente (54%) pela primeira vez, superando a representatividade do minério de ferro em seu desempenho. A empresa produziu cerca de 2 milhões de toneladas métricas de cobre pelo segundo ano consecutivo.

"O cobre é o motor que impulsiona o crescimento da BHP", disse o CEO Brandon Craig. "Pela primeira vez, o cobre contribuiu com mais da metade do nosso EBITDA subjacente e gerou um fluxo de caixa livre significativo, o que significa que o nosso crescimento no segmento de cobre se autofinancia."

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A BHP anunciou um dividendo final de 99 centavos por ação. Isso eleva o pagamento anual total para US$ 1,72 por ação, o valor mais alto em quatro anos. Esse montante superou a expectativa do mercado de US$ 1,54 por ação.

Samarco

A BHP informou que a produção na Samarco aumentou 25% para 7,8 milhões de toneladas métricas de minério de ferro - a parte da mineradora australiana - em razão da performance melhor do que a planejada de seu concentrador. A Samarco é uma joint venture de participação igualitária de 50% entre a BHP e a Vale

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A companhia projetou que a produção da Samarco no ano fiscal de 2027 deve ficar entre 7,5 milhões de toneladas métricas e 8 milhões de toneladas métricas - a parcela equivalente da BHP.

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