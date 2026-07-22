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ECONOMIA

Bessent: EUA analisam estratégias tributárias de Wall Street que podem cruzar limites da lei

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 12:51:00 Editado em 22.07.2026, 13:00:28
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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira, 22, que o governo norte-americano está examinando produtos financeiros e estratégias tributárias de Wall Street que possam explorar brechas na legislação ou cruzar os limites da lei, em um sinal de maior escrutínio sobre estruturas voltadas à redução da carga tributária.

Em publicação no X, Bessent disse que as regras tributárias "devem recompensar o investimento, e não a engenharia financeira abusiva". Segundo ele, o Departamento do Tesouro apoia a inovação nos mercados financeiros, mas "não fechará os olhos para esquemas abusivos de evasão fiscal em Wall Street nem tolerará produtos projetados para explorar o código tributário federal".

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O secretário também fez um alerta aos investidores. "Se uma proposta tributária parece boa demais para ser verdade, os investidores devem pensar duas vezes", escreveu. De acordo com Bessent, o Tesouro e a Receita Federal dos EUA (IRS, na sigla em inglês) estão analisando produtos de Wall Street que possam explorar o código tributário, bem como estratégias fiscais que "podem ultrapassar os limites" da legislação.

Logo após a publicação da mensagem, os principais índices de ações de Nova York renovaram as máximas intradiárias, mas devolveram o movimento em seguida.

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EUA/TESOURO/BESSENT
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