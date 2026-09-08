Bessent diz que haverá oferta abundante de óleo com fim de guerras e minimiza embate com Canadá

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta terça-feira (8) que haverá oferta abundante de petróleo quando guerras no Irã e na Ucrânia terminarem, e minimizou os possíveis efeitos da guerra comercial dos EUA com o Canadá.

"Guerra comercial com o Canadá, como está agora, aumentaria a inflação dos EUA em 0,02%", disse ele em evento de macroeconomia do Breitbart, acrescentando que acredita que essa disputa será superada. Segundo ele, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, precisa "parar de fazer campanha e começar a governar".

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Bessent também minimizou as altas inflacionárias no país ao comentar que o pico de preços de energia será de curto prazo.

O secretário ainda voltou a defender a ação de recompra de títulos pelo Tesouro em agosto: "nós criamos um mercado comprando títulos mais antigos. Clima estava ficando agitado mercado de títulos antes da divulgação de recompra".

De acordo com ele, os investidores não estão receosos em relação ao crédito dos EUA. "Se as pessoas estivessem preocupadas, comprariam títulos alemães em vez de títulos do Tesouro dos EUA", disse. Bessent adicionou que as taxas de juros elevadas não fizeram com que os preços dos imóveis caíssem e que é preciso aumentar a oferta no mercado imobiliário.

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China

No mesmo evento, Oo secretário do Tesouro dos EUA alertou para a ameaça da China em inteligência artificial (IA) e voltou a subir o tom com as sanções ao Irã.

Bessent disse que "nada teria importância" caso os chineses consigam se destacar na disputa tecnológica. "Iron Dome e defesa dos EUA não teriam importância se a China vencesse a corrida de IA; não podemos dar uma pausa. Pequim não vai pausar", afirmou ele.

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Segundo Bessent, o resto do mundo está começando a "acordar" para a China, com uma queda nos empregos no setor manufatureiro do país. O secretário enfatizou que quer trabalhar em conjunto com União Europeia (UE), Canadá e outros países do G7 sobre questões comercias de Pequim.

Irã

Perguntado sobre a pressão econômica no Irã, ele respondeu que o Tesouro irá sancionar mais um banco com relações com Teerã esta semana. "Vamos ver se o Irã vai reagir com ações militares agora; chega de tolerância em relação às sanções", frisou.

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Bessent ainda adiantou que haverá um anúncio de uma futura iniciativa de modernização do governo para a próxima semana.