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Bessent defende que Nvidia busque CEO de fora após suspeitas sobre vendas à China

Escrito por Amélia Alves e Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, defendeu neste domingo (15) que a Nvidia busque um executivo de fora da companhia para assumir o comando da empresa. Em entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da Fox News, ele disse que os questionamentos sobre a possível participação da fabricante de chips em operações para contornar as restrições americanas às exportações para a China justificam uma mudança na liderança.

"Isso me leva a pensar que, enquanto o conselho conduz a busca por um novo líder, deveria procurar alguém de fora da empresa", afirmou Bessent, ao comentar as suspeitas envolvendo o uso de empresas de fachada, especialmente em Singapura, para viabilizar a venda de chips a clientes chineses.

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O secretário afirmou que a investigação deve apurar se a Nvidia tinha uma cultura de cumprimento das regras americanas de exportação e se eventuais irregularidades ficaram restritas a funcionários de níveis inferiores ou envolveram também a gerência intermediária e a alta administração.

Bessent ressaltou que o presidente-executivo da companhia, Jensen Huang, é um "inovador extraordinário", mas ponderou que isso não isenta a empresa de suas responsabilidades. Segundo ele, é necessário esclarecer se a Nvidia ignorou deliberadamente sinais de alerta relacionados às operações.

O secretário também comparou o caso ao setor bancário americano. Segundo ele, se uma instituição financeira tivesse adotado práticas semelhantes, os órgãos reguladores já estariam atuando e diversos executivos poderiam ser afastados.

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Bessent disse esperar explicações do conselho de administração e dos advogados externos da Nvidia nos próximos dez dias. O objetivo, afirmou, é esclarecer se a companhia teria pressionado pela realização de vendas potencialmente irregulares para impulsionar suas receitas e seus lucros.

Huang vai depor a parlamentares

Segundo o deputado republicano John Moolenaar, o CEO da Nvidia concordou em prestar depoimento a parlamentares, a portas fechadas, sobre seu relacionamento com Alice Huang, suposta espiã chinesa, informou a Bloomberg.

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Moolenaar, que preside o Comitê Seleto da Câmara sobre o Partido Comunista Chinês, afirmou ao programa Face the Nation, da rede CBS, que o comitê ainda está definindo uma data para que Huang compareça perante os membros do colegiado, bem como parlamentares dos comitês de Relações Exteriores e de Inteligência.

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NVIDIA/JENSEN HUANG/ESCÂNDALO Scott Bessent
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