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Bessent confirma prolongamento de isenção de sanções a petróleo da Rússia em circulação no mar

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 15:44:00 Editado em 18.05.2026, 15:54:47
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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o país está emitindo uma licença geral temporária de 30 dias para fornecer às nações mais vulneráveis a capacidade de acessar temporariamente o petróleo russo atualmente retido no mar.

"Essa extensão fornecerá flexibilidade adicional, e trabalharemos com essas nações para fornecer licenças específicas conforme necessário", disse Bessent em publicação no X nesta segunda-feira, 18. "Essa licença geral ajudará a estabilizar o mercado físico de petróleo bruto e garantirá que o petróleo chegue aos países mais vulneráveis energeticamente."

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De acordo com o representante do governo americano, a isenção de sanções também ajudará a redirecionar o fornecimento existente para os países com maior necessidade, reduzindo a capacidade da China de estocar petróleo com desconto.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/RÚSSIA/BESSENT
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