O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta sexta-feira, 20, que é "incoerente" o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) considerar aumentos de juros mais expressivos no cenário atual. Em entrevista ao programa 'Squawk on the Street', da CNBC, ele defendeu que a autoridade monetária mais vigiada do mundo deveria "olhar para a frente, não para trás".

De acordo com Bessent, o dirigente do Fed que defendeu uma alta de 50 pontos-base foi dissidente na reunião de janeiro referindo-se ao diretor Christopher Waller. "Na ocasião, houve um corte de 25 pontos-base, e ele defendeu um corte de 50 pontos-base", afirmou. "Portanto, parece um tanto incoerente querer agora uma alta maior, apenas 12 ou 11 meses depois", acrescentou o secretário americano.

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Bessent disse que, desde a eleição de meio de mandato nos EUA, foram registradas algumas das maiores quedas nos preços do petróleo bruto e da gasolina, o que influenciará significativamente os dados de inflação nos EUA. "Por isso, eu incentivaria o Fed a olhar para a frente, não para trás", acrescentou.

De acordo com o secretário do Tesouro americano, pela primeira vez desde que o Irã começou a produzir petróleo, não há petróleo iraniano em trânsito. "Portanto, ninguém pode comprar petróleo bruto iraniano", disse.

Ele afirmou ainda, citando dados que serão divulgados amanhã, que, na noite de ontem, o Estreito de Ormuz registrou o maior volume de petróleo bruto desde o início do conflito. Bessent concluiu dizendo que o mundo consegue viver sem o petróleo iraniano.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast