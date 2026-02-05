Bessent: cabe a Trump processar ou não Warsh em possível caso futuro sobre da taxa de juros

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira, 5, que cabe somente ao presidente dos EUA, Donald Trump, decidir sobre medidas judiciais contra Kevin Warsh, caso o nomeado para assumir a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) não reduza as taxas de juros.

Bessent foi questionado se prometeria que "Warsh não será processado ou investigado pelo Departamento de Justiça, caso ele não reduza as taxas de juros como Trump deseja", em referência ao processo contra o atual presidente do Fed, Jerome Powell.

O secretário evitou responder diretamente a questão, durante audiência sobre economia no Senado dos EUA.

Na quarta-feira, 4, o presidente Trump disse que Warsh não conseguiria a nomeação à presidência do Fed se fosse contrário a flexibilizar a política monetária.