Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bessent: cabe a Trump processar ou não Warsh em possível caso futuro sobre da taxa de juros

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 13:35:00 Editado em 05.02.2026, 13:45:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira, 5, que cabe somente ao presidente dos EUA, Donald Trump, decidir sobre medidas judiciais contra Kevin Warsh, caso o nomeado para assumir a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) não reduza as taxas de juros.

Bessent foi questionado se prometeria que "Warsh não será processado ou investigado pelo Departamento de Justiça, caso ele não reduza as taxas de juros como Trump deseja", em referência ao processo contra o atual presidente do Fed, Jerome Powell.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O secretário evitou responder diretamente a questão, durante audiência sobre economia no Senado dos EUA.

Na quarta-feira, 4, o presidente Trump disse que Warsh não conseguiria a nomeação à presidência do Fed se fosse contrário a flexibilizar a política monetária.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA Fed JUROS pressão Scott Bessent WARSH
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline