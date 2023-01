Bernard Appy é nomeado secretário extraordinário da Reforma Tributária

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

O economista Bernard Appy foi nomeado parar exercer o cargo de secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. O ato de nomeação está publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 24. Appy já tinha sido anunciado para o cargo em meados de dezembro, ainda durante a transição do novo governo.

A edição desta terça do DOU traz ainda a nomeação de Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo e Miguel Ragone de Mattos para o cargo de diretores de Programa da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda; e Ana Maria Melo Netto Oliveira para o cargo de subsecretária de Reformas Estruturais e Análise Econômica do Direito da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.