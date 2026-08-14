Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Berkshire torna a Alphabet seu 3º maior investimento em carteira de ações e amplia na Delta

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A holding financeira Berkshire Hathaway elevou a sua participação na Alphabet para 105,98 milhões de ações no segundo trimestre, o que correspondeu a um aumento de cerca de 80% sobre a fatia detida no primeiro trimestre, de acordo com o formulário 13-F registrado na Comissão de Valores dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

A ampliação da controladora da Google na carteira da Berkshire ocorre após a compra direta feita em junho, somada a aquisições de ações no mercado aberto ao longo do período. A fatia equivale a um valor aproximado de US$ 36,66 bilhões, considerando o valor de fechamento dos ativos da Alphabet nesta sexta-feira, a US$ 345,90.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a configuração da carteira, a Alphabet se tornou o terceiro maior investimento em ações detidos pela Berkshire, atrás da Apple e da American Express. A configuração retrata a estratégia do CEO Greg Abel, que começou a utilizar a gigantesca reserva de caixa acumulada por Warren Buffett.

Investidores que administram mais de US$ 100 milhões são obrigados a divulgar a maior parte de suas participações em valores mobiliários em até um mês e meio após o encerramento de um trimestre. Esses registros oferecem ao público uma visão relativamente atualizada das carteiras de investidores de fundos renomados.

Ao final do segundo trimestre, a Berkshire detinha 227,9 milhões de ações da Apple, equivalente a um valor aproximado de US$ 69,7 bilhões, considerando se a posição foi mantida até esta sexta-feira, quando as ações da distribuidora do iPhone fechou a US$ 305,93 na Bolsa de Nova York. A Berkshire detinha um valor aproximado de US$ 51,3 bilhões em ações da American Express.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na comparação com o fim do primeiro trimestre, a Berkshire reduziu sua fatia no Bank of America, em cerca de 30 milhões de ações para 483 milhões de ações, equivalente a US$ 31,15 bilhões, considerando a cotação de fechamento dos ativos do banco americano nesta sexta-feira.

A Berkshire também ampliou a compra de ações da Delta Air Lines, aumentando sua participação em cerca de 43%, de 39,8 milhões de ações para 57 milhões de ações - uma posição avaliada atualmente em cerca de US$ 5,09 bilhões.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE Alphabet Berkshire PARTICIPAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV