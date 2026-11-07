Berkshire Hathaway: lucro cai 28% no 3º trimestre pressionado por ganhos menores com ações

O lucro líquido atribuível aos acionistas da Berkshire foi de US$ 22,112 bilhões no terceiro trimestre, ante US$ 30,796 bilhões um ano antes, queda de 28,2%. O recuo refletiu principalmente resultados mais fracos na divisão de seguros e a menor contribuição dos ganhos com investimentos, que somaram US$ 9,407 bilhões no trimestre, ante US$ 17,311 bilhões um ano antes, devido à menor valorização da carteira de ações na marcação a mercado.

No acumulado de janeiro a setembro, o lucro foi de US$ 57,885 bilhões, ante US$ 47,769 bilhões no mesmo período de 2025.

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A empresa também teve queda no lucro operacional, definido como o lucro líquido excluídos os ganhos e perdas com investimentos, as perdas por impairment de ágio (goodwill) e ativos intangíveis e as perdas consideradas não temporárias em investimentos contabilizados pelo método de equivalência patrimonial.

Neste critério o lucro somou US$ 12,705 bilhões no terceiro trimestre, queda de 5,8% ante US$ 13,485 bilhões um ano antes, e US$ 37,034 bilhões nos nove primeiros meses de 2026, alta de 8,0% sobre os US$ 34,286 bilhões do mesmo período de 2025.

No balanço, a Berkshire informou que terminou setembro com US$ 40,7 bilhões em caixa e equivalentes e US$ 336,735 bilhões em investimentos de curto prazo em títulos da dívida dos Estados Unidos (T-bills).

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O patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Berkshire foi informado em US$ 761,368 bilhões em 30 de setembro. A rubrica de ações em tesouraria somava US$ 93,348 bilhões, ante US$ 78,939 bilhões no fim de 2025.

Recompra US$ 9,6 bi em ações

A Berkshire Hathaway recomprou cerca de US$ 9,6 bilhões em ações no terceiro trimestre de 2026 e levou o total de recompras no acumulado de 2026 a aproximadamente US$ 14,4 bilhões, segundo dados divulgados pela empresa.

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A Berkshire afirmou que o programa permite recompras em mercado ou por negociação privada, sem prever quantidade máxima de ações, e que não fará recompras se isso reduzir o total de caixa, equivalentes de caixa e títulos de curto prazo do Tesouro dos EUA abaixo de US$ 30 bilhões.

No detalhamento das recompras do trimestre, a Berkshire informou que, em julho, recomprou 2.465 ações Classe A a um preço médio de US$ 745.578,23 e 3.131.323 ações Classe B a US$ 496,24. Em agosto, foram 88 ações Classe A a US$ 755.245,63 e 1.548.314 ações Classe B a US$ 503,99. Em setembro, a companhia recomprou 1.983 ações Classe A a US$ 758.332,88 e 7.705.322 ações Classe B a US$ 506,64.

Em 30 de setembro, a companhia informou que havia 1.418.900 ações equivalentes Classe A em circulação.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado