Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Berkshire Hathaway: lucro cai 28% no 3º trimestre pressionado por ganhos menores com ações

Escrito por Vinícius Novais (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O lucro líquido atribuível aos acionistas da Berkshire foi de US$ 22,112 bilhões no terceiro trimestre, ante US$ 30,796 bilhões um ano antes, queda de 28,2%. O recuo refletiu principalmente resultados mais fracos na divisão de seguros e a menor contribuição dos ganhos com investimentos, que somaram US$ 9,407 bilhões no trimestre, ante US$ 17,311 bilhões um ano antes, devido à menor valorização da carteira de ações na marcação a mercado.

No acumulado de janeiro a setembro, o lucro foi de US$ 57,885 bilhões, ante US$ 47,769 bilhões no mesmo período de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A empresa também teve queda no lucro operacional, definido como o lucro líquido excluídos os ganhos e perdas com investimentos, as perdas por impairment de ágio (goodwill) e ativos intangíveis e as perdas consideradas não temporárias em investimentos contabilizados pelo método de equivalência patrimonial.

Neste critério o lucro somou US$ 12,705 bilhões no terceiro trimestre, queda de 5,8% ante US$ 13,485 bilhões um ano antes, e US$ 37,034 bilhões nos nove primeiros meses de 2026, alta de 8,0% sobre os US$ 34,286 bilhões do mesmo período de 2025.

No balanço, a Berkshire informou que terminou setembro com US$ 40,7 bilhões em caixa e equivalentes e US$ 336,735 bilhões em investimentos de curto prazo em títulos da dívida dos Estados Unidos (T-bills).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Berkshire foi informado em US$ 761,368 bilhões em 30 de setembro. A rubrica de ações em tesouraria somava US$ 93,348 bilhões, ante US$ 78,939 bilhões no fim de 2025.

Recompra US$ 9,6 bi em ações

A Berkshire Hathaway recomprou cerca de US$ 9,6 bilhões em ações no terceiro trimestre de 2026 e levou o total de recompras no acumulado de 2026 a aproximadamente US$ 14,4 bilhões, segundo dados divulgados pela empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Berkshire afirmou que o programa permite recompras em mercado ou por negociação privada, sem prever quantidade máxima de ações, e que não fará recompras se isso reduzir o total de caixa, equivalentes de caixa e títulos de curto prazo do Tesouro dos EUA abaixo de US$ 30 bilhões.

No detalhamento das recompras do trimestre, a Berkshire informou que, em julho, recomprou 2.465 ações Classe A a um preço médio de US$ 745.578,23 e 3.131.323 ações Classe B a US$ 496,24. Em agosto, foram 88 ações Classe A a US$ 755.245,63 e 1.548.314 ações Classe B a US$ 503,99. Em setembro, a companhia recomprou 1.983 ações Classe A a US$ 758.332,88 e 7.705.322 ações Classe B a US$ 506,64.

Em 30 de setembro, a companhia informou que havia 1.418.900 ações equivalentes Classe A em circulação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BERKSHIRE HATHAWAY/BALANÇO/3º TRIMESTRE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV