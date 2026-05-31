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Berkshire Hathaway anuncia primeira aquisição desde saída de Warren Buffett como CEO

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 21:06:00 Editado em 31.05.2026, 21:12:29
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A Berkshire Hathaway comprará a construtora Taylor Morrison Home por US$ 8,5 bilhões, a primeira nova aquisição desde que Warren Buffett deixou o cargo de CEO em 31 de dezembro. A Berkshire pagará US$ 72,50 por ação em dinheiro, um prêmio de 24% em relação ao preço de fechamento da Taylor Morrison na sexta-feira, de US$ 58,50.

O negócio tem um valor patrimonial de US$ 6,8 bilhões e um valor empresarial de US$ 8,5 bilhões.

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O caixa da Berkshire Hathaway havia crescido para um recorde de US$ 397 bilhões em 31 de março deste ano, ante US$ 373 bilhões em 31 de dezembro de 2025.

O conglomerado tem se mostrado relutante em colocar esse dinheiro em ação. Além de um número relativamente pequeno de aquisições, a Berkshire reduziu sua carteira de ações por 14 trimestres consecutivos.

A Taylor Morrison atende 21 mercados em 12 estados. Além da construção de residências, ela oferece serviços de hipotecas, títulos, custódia e seguros residenciais. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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