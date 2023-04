Benevides: Lira prometeu votar tributária até junho ou recesso pode ser afetado

Giordanna Neves (via Agência Estado)

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que há intenção de votar a reforma tributária na Casa até o fim de junho. Mas, se isso não ocorrer, ele prometeu votar até o dia 15 de julho, data limite para o inicio do recesso parlamentar, caso contrário a Câmara não terá a usual suspensão temporária das atividades no meio do ano. O relato foi feito pelo membro do Grupo de Trabalho da reforma Mauro Benevides Filho (PDT-CE) ao Broadcast Político.

Lira participou nesta sexta-feira, 28, de uma reunião do Consórcio de Governadores do Nordeste e secretários de Fazenda para tratar sobre a reforma tributária.

Também estavam presentes, além de Benevides, o relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o coordenador do GT, Reginaldo Lopes (PT-MG), o secretário extraordinário da reforma, Bernard Appy, e o deputado Sidney Leite (PSD-AM).

De acordo com Benevides, a declaração de Lira reforça a relevância e a prioridade que a reforma tem junto ao Legislativo. O parlamentar também disse que a proposta teve amplo apoio dos governadores presentes.