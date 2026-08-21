Belo Monte reduz vazão por causa do El Niño; entenda

A Norte Energia iniciou no domingo, 16, a redução da vazão destinada ao reservatório intermediário da Usina Hidrelétrica Belo Monte, no rio Xingu, no Pará, como medida preventiva diante dos possíveis efeitos do fenômeno El Niño na região Norte.

A vazão está sendo reduzida gradualmente de 300 para 100 metros cúbicos por segundo. Essa medida não altera o volume de água destinado à Volta Grande do Xingu, informou a companhia.

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A medida permanecerá em vigor até 30 de novembro e tem autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Segundo a Norte Energia, a operação excepcional visa proporcionar maior previsibilidade e confiabilidade ao ONS no planejamento e na operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), melhores condições de navegabilidade no reservatório principal da usina, contribuindo para o deslocamento de comunidades indígenas e ribeirinhas, além de contribuir para o funcionamento do Sistema de Transposição de Peixes de Belo Monte, utilizado anualmente por espécies migratórias durante o período reprodutivo, favorecendo a piracema.

Durante todo o período da operação excepcional, a Norte Energia informou que monitorará a qualidade da água, das condições dos igarapés, da navegação e da movimentação dos peixes, mantendo os órgãos reguladores informados sobre os resultados.

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Belo Monte é a maior usina hidrelétrica 100% brasileira e a quinta maior do mundo. Desde que entrou em operação, em maio de 2016 até o primeiro semestre deste ano, a usina gerou 264.934.035 megawatt-hora (MWh), energia suficiente para atender toda a demanda do País por cinco meses sem precisar recorrer a outras fontes.

A hidrelétrica é responsável em média pelo atendimento de 5% da demanda do País e atua como bateria natural do sistema, ajudando na reserva nacional e em momentos de alta demanda de energia.