Bélgica: BC concorda em manter Pierre Wunsch como presidente temporariamente

O Banco Central da Bélgica informa que Pierre Wunsch seguirá no comando da instituição de modo temporário, após seu mandato ter terminado em 1º de janeiro, sem que o governo federal local tenha renovado seu nome nem indicado outro. O conselho do BC "lamenta profundamente esta situação", segundo comunicado. Wunsch é também dirigente do Banco Central Europeu (BCE)

Em 30 de dezembro, o primeiro-ministro e o ministro das Finanças do país pediam em carta conjunta que, de modo excepcional, houvesse uma breve extensão do mandato do presidente do BC, para que seja providenciado o nome do sucessor.

O conselho do BC decidiu que era necessário adotar a medida de modo provisório, para garantir a continuidade e o funcionamento operacional da instituição.