Bancos centrais de língua portuguesa formalizaram uma rede permanente de cooperação e diálogo. A iniciativa visa fortalecer a troca de conhecimento e de experiências em um cenário internacional marcado por desafios econômicos, financeiros e tecnológicos cada vez mais complexos, segundo nota publicada pelo BC brasileiro.

O memorando que institui a rede foi assinado no início de novembro, em Luanda, Angola, durante a primeira reunião de governadores da Rede dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa. A assinatura dá caráter permanente a uma cooperação que já reúne os bancos centrais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

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O canal institucional compartilhado será destinado à divulgação das atividades desenvolvidas em cada país que sejam de interesse comum e que possam ensejar eventuais parcerias e ações de cooperação técnica.

A primeira presidência da rede ficará a cargo do Banco de Portugal. O programa apresentado em Luanda prevê como prioridades ampliar o diálogo entre os países participantes e desenvolver iniciativas de cooperação técnica em áreas de interesse comum.

A estrutura terá grupos de trabalho especializados em pagamentos, educação e inclusão financeira, estatísticas externas, resolução bancária, cibersegurança e inteligência artificial. Também foram aprovados os mandatos desses grupos e do Comitê de Política Econômica. A proposta é criar fóruns técnicos que favoreçam a troca de experiências e de pontos de vista entre profissionais dos diferentes bancos centrais, segundo nota divulgada pelo BC brasileiro.

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"A rede cria um espaço permanente para aproximar nossas instituições e transformar o diálogo entre os bancos centrais de língua portuguesa em cooperação concreta, com troca de experiências e conhecimento em temas cada vez mais relevantes para a atuação dos bancos centrais", afirma o diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do BC, Paulo Picchetti.

A próxima reunião de governadores da rede está prevista para abril de 2027, à margem das Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional e do Grupo Banco Mundial.