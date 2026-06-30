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ECONOMIA

BCE/Lane: mercado de petróleo mudou; é preciso ver como queda dos preços se propaga na economia

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 07:46:00 Editado em 30.06.2026, 07:53:58
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O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou que o mercado de petróleo mudou bastante desde a última decisão de juros da instituição e, diante do cenário, acompanhará como a queda nos preços da commodity se propagará pela economia.

Em entrevista à Bloomberg nesta terça-feira, 30, às margens do Fórum de Sintra, Lane mencionou, no entanto, que os preços do petróleo para 2027 e 2028 ainda devem ficar acima dos níveis de antes do início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro.

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"Houve alguma melhora na confiança, mas não aos níveis pré-guerra", acrescentou. O economista-chefe do BCE evitou dizer se é preferível realizar um novo aperto monetário em julho ou em setembro e adotou uma abordagem cautelosa, ao dizer que aguardará a leitura dos dados até as próximas reuniões.

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