BCE/Knot: política monetária restritiva deve ser mantida 'por algum tempo'

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Klaas Knot afirmou que as atuais políticas restritivas devem ser mantidas "por algum tempo", a fim de que a inflação na zona do euro retorne à meta de 2%. "Eu vejo o atual nível de nossas taxas como em uma boa 'altitude de cruzeiro', onde podem permanecer por algum tempo", comentou.

continua após publicidade

Knot realizou discurso durante conferência em Amsterdã, disponível no site do BC da Holanda, presidido por ele. Segundo o dirigente, a manutenção do atual nível dos juros depende também dos próximos dados confirmarem as mais recentes projeções do BCE, de setembro.