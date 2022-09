BCE/Guindos: número e tamanho de novas altas de juros dependem de dados futuros

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta segunda-feira, 12, que o número e tamanho de novas altas de juros pela instituição dependerão de dados econômicos futuros. "Não sei quanto as taxas de juros irão subir", afirmou Guindos, durante evento do jornal espanhol El Norte de Castilla.

Na quinta-feira (08), o BCE elevou seus juros básicos em 75 pontos-base, intensificando a aperto de sua política monetária num momento de inflação recorde na zona do euro.

Também no evento, Guindos disse que o ajuste de 75 pontos-base tem o objetivo de ancorar as expectativas de inflação e que a política monetária do BCE busca amenizar o impacto do salto nos preços de energia em meio à guerra da Rússia na Ucrânia.

Guindos comentou ainda que o avanço dos juros irá impulsionar a rentabilidade dos bancos da zona do euro, mas também deverá pesar no crescimento do bloco.

Guindos descreveu o momento da economia na zona do euro como "complexo", com expansão fraca e inflação que deverá se manter elevada por vários meses. Ele também reiterou que o BCE usará todos os seus instrumentos para garantir a estabilidade dos preços.