BCE/Guindos: após reunião de março, trajetória dos juros dependerá dos dados

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta sexta-feira que a trajetória dos juros na zona do euro irá depender dos dados econômicos que vierem depois da reunião de política monetária da instituição em março. Ele ressaltou, porém, não ter como prever o quanto os juros do BCE subirão ainda. No início de fevereiro, o BCE elevou seus juros em 50 pontos-base e previu um aumento da mesma magnitude para o encontro deste mês.

continua após publicidade .

Guindos, que falou durante evento da Cunef Universidad, comentou também que a economia da zona do euro está indo melhor do que o BCE havia previsto em dezembro e que diminuíram os temores de que o bloco entre em recessão. Guindos disse ainda que o BCE espera que a inflação continue desacelerando, mas admitiu que seu núcleo poderá ter comportamento mais estável. Até meados do ano, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro poderá estar abaixo de 6%, previu Guindos.